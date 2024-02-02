Заводы TSMC оказались не готовы к переходу на новое литографическое оборудование

В материале портала Tom'sHardware сказано, что все вендоры соревнуются в производстве компоненты с длиной волны менее 10 нм, так как чем меньше технологический узел, тем большее число транзисторов вместится в чип за счёт уменьшения размера, что делает их более энергоэффективными. А увеличение количества транзисторов позволит сделать чипы мощнее, но компактнее, что даёт производителям электроники больший манёвр для совершенствования своих продуктов.

К примеру, 7-нм однокристальная система A13 Bionic, используемая в серии iPhone 11 2019 года, содержала 8,5 млрд транзисторов. А 3-нм чипы A17 Pro в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, имеют 19 млрд транзисторов.

Однако загвоздка в том, что TSMC, не может перейти на оборудование ASML для литографии. Новые литографические установки используют горизонтальный источник света по сравнению с нынешними, которые получают свет из-под машин. Это означает, что фабрики должны быть построены определённым образом, чтобы вместить каждую машину, и это будет сложной и трудоёмкой задачей.