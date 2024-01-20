Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 21:00
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Женщине в США на 90 лет запретили участвовать в программах здравоохранения

Элизабет Холмс, скандально известная основательница компании Theranos, получила запрет на участие в федеральных программах здравоохранения США на 90 лет. Этот «пожизненный» запрет, объявленный Управлением генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS-OIG), фактически разрывает все связи, которые Холмс могла иметь с индустрией здравоохранения.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исключение, не позволяющее Холмс получать выплаты от федеральных программ здравоохранения, таких как Medicare и Medicaid, связано с ее осуждением за обман инвесторов ее стартапа Theranos, занимавшегося анализом крови. Холмс, которая утверждала, что разработала революционную технологию для проведения сотен медицинских анализов с помощью одной капли крови, была признана виновной в мошенничестве с использованием средств связи и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи.

Хотя по закону минимальный срок исключения в таких случаях составляет пять лет, HHS-OIG сослалась на несколько отягчающих факторов, чтобы продлить запрет до 90 лет. К этим факторам относятся продолжительность мошеннической схемы Холмс, ее длительный тюремный срок в 11 лет и три месяца, а также значительная сумма реституции, которую ей было предписано выплатить, в общей сложности около 452 миллионов долларов.

Помимо Холмс, бывший президент Theranos Рамеш Балвани также был исключен из федеральных программ здравоохранения на 90 лет. Балвани, которого Холмс осудил за мошенничество, в настоящее время отбывает 12-летний тюремный срок.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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