Жителям Вашингтона предложили трекеры Apple AirTag для защиты… курток Canada Goose

Это следует примеру других полицейских департаментов, в том числе Нью-Йорка, где гражданам раздавали бесплатные AirTag для борьбы с автомобильными кражами.

Но эти трекеры также могут использовать и сами преступники. Так, в октябре этого года к коллективному иску против Apple присоединились более трех десятков пострадавших, утверждающих, что они стали объектом преследования с помощью меток Apple AirTag. Эти люди сообщали, что из-за халатности Apple AirTag стали очень опасным инструментом, используемым преследователями для незаметного слежения за своими жертвами. Истцы подчеркивают, что Apple не приняла достаточных мер для уменьшения потенциального вреда, наносимого преследованием с помощью AirTag.