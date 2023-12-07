Злой гений? Основатель биржи FTX собирался генетически улучшать людей
Оказывается, бывший основатель криптовалютной биржи FTX Cэм Бэнкман-Фрид, которого обвинили в хищении $8 млрд у клиентов его компании и отмывании денег на одном из островов тихоокеанского государства Науру, не просто занимался махинациями. Он сторонник т.н. эффективного альтруизма и собирался генетически улучшать людей.
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Он намеревался выкупить остров и властей Науру, построить там бункер на случай глобального пожара, наводнения и другого катаклизма. Также в его планы входило собрать в бункере часть людей, которых удастся спасти, и обязательно сторонников эффективного альтруизма, и «заняться разумным регулированием генетического улучшения человека».
Об этом рассказал соучредитель Dogecoin Билли Маркус. Кроме того, эта информация стала известна из документов федерального суда по делам о банкротстве в Делавэре.