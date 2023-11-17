Звезда взорвалась, но вскоре продолжила посылать сигналы

Первоначально обнаружив необычный небесный катаклизм, известный как быстрый голубой оптический переход (FBOT), исследователи были поражены, когда через сто дней предполагаемые остатки звезды излучали яркие, короткие вспышки продолжительностью в несколько минут и такой же яркости, как и при первоначальном взрыве.

Проанализировав данные обширных наблюдений, ученые подтвердили наличие не менее 14 нерегулярных световых импульсов в течение 120 дней и предположили, что еще большее их количество может быть не обнаружено.

Это событие, получившее обозначение AT2022tsd, может свидетельствовать о наличии после взрыва либо нейтронной звезды, либо черной дыры.