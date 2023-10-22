Наука и технологии
15:05, 22 октября 2023
1 мин.

Останки «морских чудовищ» оказались древнейшими мегахищными плиозаврами

Им более 100 млн лет

Окаменелости древней морской рептилии, относящиеся к эпохе динозавров и датируемые 170 млн лет назад, были идентифицированы как самый древний из известных мегахищных плиозавров.

Останки «морских чудовищ» оказались древнейшими мегахищными плиозаврами

© Ferra.expert

Эта группа рептилий, близкородственная длинношеим плезиозаврам, редко встречается в ископаемом состоянии, поэтому данное открытие является ценным дополнением к нашему пониманию эволюции плезиозавров.

Плиозавры, отличающиеся короткой шеей и массивным черепом, впервые появились более 200 млн лет назад, а крупными хищниками стали около 170 млн лет назад.

Лоррейнозавр - самый ранний из известных крупнотелых плиозавров, представленный соответствующим скелетом. Он имел громоздкое тело, челюсти длиной более 1,3 м и крупные конические зубы. По мнению исследователей, этот плиозавр достигал более 6 м в длину и жил в начале среднего юрского периода.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.