Останки «морских чудовищ» оказались древнейшими мегахищными плиозаврами

Эта группа рептилий, близкородственная длинношеим плезиозаврам, редко встречается в ископаемом состоянии, поэтому данное открытие является ценным дополнением к нашему пониманию эволюции плезиозавров.

Плиозавры, отличающиеся короткой шеей и массивным черепом, впервые появились более 200 млн лет назад, а крупными хищниками стали около 170 млн лет назад.

Лоррейнозавр - самый ранний из известных крупнотелых плиозавров, представленный соответствующим скелетом. Он имел громоздкое тело, челюсти длиной более 1,3 м и крупные конические зубы. По мнению исследователей, этот плиозавр достигал более 6 м в длину и жил в начале среднего юрского периода.