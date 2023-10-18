Откладывание будильника по утрам оказалось полезным для мозга

В ходе исследования специалисты изучили привычки и распорядок дня участников, в результате чего выяснили что те люди, кто постоянно откладывает будильник, утром спят в среднем на 22 минуты дольше. И это напрямую улучшает качество мышления.

Такие участники проявляли более высокие когнитивные способности по сравнению с теми, кто привычки откладывания будильника не имел.

По сообщениям команды учёных, нужны более подробные исследования, чтобы изучить это явление, понять и детализировать долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья.

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