Наука и технологии
20:52, 18 октября 2023
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Откладывание будильника по утрам оказалось полезным для мозга

У таких людей оказались боле высокие когнитивные способности

Учёные из Стокгольмского университета в Швеции провели исследование с участием 1732 взрослых людей, чтобы выяснить, как привычки при пробуждении влияют на когнитивные способности.

Откладывание будильника по утрам оказалось полезным для мозга
© Pexels.com

В ходе исследования специалисты изучили привычки и распорядок дня участников, в результате чего выяснили что те люди, кто постоянно откладывает будильник, утром спят в среднем на 22 минуты дольше. И это напрямую улучшает качество мышления.

Такие участники проявляли более высокие когнитивные способности по сравнению с теми, кто привычки откладывания будильника не имел.

По сообщениям команды учёных, нужны более подробные исследования, чтобы изучить это явление, понять и детализировать долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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