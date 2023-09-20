Откуда на небе возникает молния

Откуда на небе возникает молнияСуществует простое объяснение
С чего начинается гроза и молния? С тёплого влажного воздуха.
Все грозы возникают в нестабильной атмосфере, которая вызвана влажностью и поднимающимся вверх тёплым воздухом. Обычно такое происходит в тёплый летний день. Тёплый влажный воздух над землёй имеет меньшую плотность, и это заставляет его подниматься.
Когда воздух поднимается, содержащийся в нём водяной пар начинает охлаждаться и превращаться в капли воды. Это приводит к образованию облака и выделению тепла. Примерно за полчаса в результате образуется грозовая туча.
Как только капли воды и частицы льда становятся достаточно тяжёлыми, они начинают выпадать в виде града или дождя. Также они создают поток холодного воздуха, который устремляется вниз и формирует сильные ветры.
Столкновения между кристаллами льда и каплями воды внутри облака выбивают электроны из капель воды и более лёгких кристаллов льда, передавая их крупным частицам льда.
В результате верхняя и нижняя части облака накапливают противоположные заряды. Это создаёт напряжение, которое (если оно достаточно велико) может привести к разряду «внутриоблачной» молнии. Кроме того, разность напряжения нижней части облака и земли может образовать разряд молнии «облако-земля». Раскат грома возникает при этом за счёт быстрого нагрева и расширения воздуха.