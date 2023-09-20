Наука и технологии
13:36, 20 сентября 2023
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Откуда на небе возникает молния

Существует простое объяснение

С чего начинается гроза и молния? С тёплого влажного воздуха.

Откуда на небе возникает молния
© The Scientist

Все грозы возникают в нестабильной атмосфере, которая вызвана влажностью и поднимающимся вверх тёплым воздухом. Обычно такое происходит в тёплый летний день. Тёплый влажный воздух над землёй имеет меньшую плотность, и это заставляет его подниматься.

Когда воздух поднимается, содержащийся в нём водяной пар начинает охлаждаться и превращаться в капли воды. Это приводит к образованию облака и выделению тепла. Примерно за полчаса в результате образуется грозовая туча.

Откуда на небе возникает молния
© BBC Science Focus

Как только капли воды и частицы льда становятся достаточно тяжёлыми, они начинают выпадать в виде града или дождя. Также они создают поток холодного воздуха, который устремляется вниз и формирует сильные ветры.

Столкновения между кристаллами льда и каплями воды внутри облака выбивают электроны из капель воды и более лёгких кристаллов льда, передавая их крупным частицам льда.

В результате верхняя и нижняя части облака накапливают противоположные заряды. Это создаёт напряжение, которое (если оно достаточно велико) может привести к разряду «внутриоблачной» молнии. Кроме того, разность напряжения нижней части облака и земли может образовать разряд молнии «облако-земля». Раскат грома возникает при этом за счёт быстрого нагрева и расширения воздуха.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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