Первый полёт Boeing Starliner с пассажирами в космос отложили

Это означает очередную неудачу в реализации проекта, который уже неоднократно откладывался из-за различных технических проблем. Ранее планировалось, что корабль, предназначенный для доставки астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Сани Уильямса на Международную космическую станцию, поднимется в воздух в начале марта 2024 года, однако это была лишь предполагаемая дата готовности, а не официальная дата запуска.

Запуск CFT, первоначально запланированный на июль, уже был отложен из-за проблем с проводкой и парашютной системой Starliner. NASA и Boeing планировали провести испытательный полет с экипажем в рамках многомиллиардных контрактов, заключенных в 2014 году. В то время как SpaceX успешно осуществила несколько оперативных полетов на МКС, Starliner продвигается медленнее: на его счету всего два полета без экипажа.