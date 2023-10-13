Наука и технологии
20:46, 13 октября 2023
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Первый полёт Boeing Starliner с пассажирами в космос отложили

До апреля 2024 года

Ожидаемый первый испытательный полет космического корабля Starliner компании Boeing с экипажем был отложен еще на один срок: по данным НАСА, он должен состояться не ранее середины апреля 2024 года.

Первый полёт Boeing Starliner с пассажирами в космос отложили

© Ferra.expert

Это означает очередную неудачу в реализации проекта, который уже неоднократно откладывался из-за различных технических проблем. Ранее планировалось, что корабль, предназначенный для доставки астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Сани Уильямса на Международную космическую станцию, поднимется в воздух в начале марта 2024 года, однако это была лишь предполагаемая дата готовности, а не официальная дата запуска.

Запуск CFT, первоначально запланированный на июль, уже был отложен из-за проблем с проводкой и парашютной системой Starliner. NASA и Boeing планировали провести испытательный полет с экипажем в рамках многомиллиардных контрактов, заключенных в 2014 году. В то время как SpaceX успешно осуществила несколько оперативных полетов на МКС, Starliner продвигается медленнее: на его счету всего два полета без экипажа.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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