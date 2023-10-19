Платформу Blue Origin назвали космическим «швейцарским ножом»

Blue Ring, входящая в состав подразделения In-Space Systems компании, способна доставлять полезную нагрузку массой до трех тонн. Возможности платформы включают в себя транспортировку, ретрансляцию данных, логистическую поддержку, заправку топливом и даже предоставление услуг облачных вычислений в космосе. При необходимости она может переводить спутники на другие орбиты.

Платформа оснащена адаптером вторичной полезной нагрузки (ESPA) Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) как в стандартной конфигурации, так и в конфигурации Grande, что обеспечивает гибкость при размещении различных полезных нагрузок. Двигательная система Blue Ring сочетает в себе химические двигатели для ускорения и электрические двигатели с солнечными батареями для высокоскоростного движения.

Blue Origin спроектировала платформу таким образом, чтобы она помещалась в стартовый обтекатель нескольких ракет-носителей, включая Falcon 9, Falcon Heavy, Vulcan и New Glenn. После вывода на орбиту она может работать до пяти лет, не требуя дозаправки.

Первый запуск Blue Ring ожидается в 2025 году.