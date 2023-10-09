Почему человечество должно бороться с космическим мусором вокруг Луны

Почему человечество должно бороться с космическим мусором вокруг ЛуныВот какая ситуация сейчас в космосе
Космический мусор - это любые искусственные предметы, которые находятся в космосе, но при этом абсолютно бесполезны. Из-за такого мусора создаётся угроза для безопасности и правильной работы космических аппаратов, для жизни и здоровья людей на Земле.
Основная часть космического мусора находится в низкой околоземной орбите (НОО). Там же расположены Международная космическая станция (МКС), спутники связи, наблюдения, навигации. Согласно данным Европейского космического агентства (ЕКА), на низкой околоземной орбите - около 34 000 предметов, размер которых превышает 10 см. Эти предметы могут повредить либо разрушить работающие космические аппараты при столкновении с ними. Кроме того, там же есть 900 000 объектов, чей размер составляет 1-10 см, и 128 000 000 предметов, которые имеют размер от 1 мм до 1 см и тоже опасны.
Космический мусор также скапливается на окололунной орбите (ОЛО). Сейчас интерес к спутнику Земли всё больше возрастает: на 2023 год запланированы полёт частной компании SpaceX и запуск первой пилотируемой миссии к Луне. Однако на сегодняшний день на окололунной орбите находятся примерно 2 000 объектов, в том числе 70 работающих спутников и 30 посадочных модулей. В дальнейшем эти объекты теоретически могут сталкиваться либо друг с другом, либо с метеоритами, лунными горами и т.п.
Также космический мусор может стать препятствием для проведения научных исследований на Луне. Он может помешать изучению лунной поверхности, лунной гравитации, лунного радиоизлучения. Поэтому важно принимать меры по уменьшению количества космического мусора на окололунной орбите и по предотвращению его образования.