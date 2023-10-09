Почему человечество должно бороться с космическим мусором вокруг Луны

Космический мусор также скапливается на окололунной орбите (ОЛО). Сейчас интерес к спутнику Земли всё больше возрастает: на 2023 год запланированы полёт частной компании SpaceX и запуск первой пилотируемой миссии к Луне. Однако на сегодняшний день на окололунной орбите находятся примерно 2 000 объектов, в том числе 70 работающих спутников и 30 посадочных модулей. В дальнейшем эти объекты теоретически могут сталкиваться либо друг с другом, либо с метеоритами, лунными горами и т.п.

Также космический мусор может стать препятствием для проведения научных исследований на Луне. Он может помешать изучению лунной поверхности, лунной гравитации, лунного радиоизлучения. Поэтому важно принимать меры по уменьшению количества космического мусора на окололунной орбите и по предотвращению его образования.