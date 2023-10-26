Почему клубника красного цвета

В ходе научных исследований выяснилось, что в клубнике содержится более 25 различных антоцианов. Их уровни варьируются в зависимости от сорта ягоды. Основной антоциан - это пеларгонидин-3-глюкозид, который придаёт клубнике ярко-красный цвет. За ним идёт цианидин-3-глюкозид.

Лабораторные испытания показали, что антоцианы действуют как мощные антиоксиданты. Они снижают вероятность развития болезней сердца и рака. Некоторые исследования демонстрируют также, что земляника отличается более высокой антиоксидантной активностью, чем коммерческие сорта клубники.