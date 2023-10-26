Наука и технологии
07:45, 26 октября 2023
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Почему клубника красного цвета

Всё дело в её особом составе

В клубнике много антиоксидантов, которые снижают вероятность развития болезней. Причём чем краснее ягода, тем больше в ней этих полезных веществ.

Почему клубника красного цвета
© Everyday Health

Красный цвет клубнике придают вещества антоцианы. За счёт этих же пигментов осенью некоторые листья на деревьях краснеют.

Почему клубника красного цвета
© Getty Images

В ходе научных исследований выяснилось, что в клубнике содержится более 25 различных антоцианов. Их уровни варьируются в зависимости от сорта ягоды. Основной антоциан - это пеларгонидин-3-глюкозид, который придаёт клубнике ярко-красный цвет. За ним идёт цианидин-3-глюкозид.

Лабораторные испытания показали, что антоцианы действуют как мощные антиоксиданты. Они снижают вероятность развития болезней сердца и рака. Некоторые исследования демонстрируют также, что земляника отличается более высокой антиоксидантной активностью, чем коммерческие сорта клубники.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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