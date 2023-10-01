Почему косатки преследуют и убивают морских свиней, не поедая их

Почему косатки преследуют и убивают морских свиней, не поедая ихПричин несколько
В течение многих лет ученые ломали голову над тем, почему косатки на Тихоокеанском Северо-Западе проявляют странное поведение - преследуют и даже убивают морских свиней, хотя сами их не едят. Недавнее исследование, проведенное под руководством Деборы Джайлс (Deborah Giles) из организации Wild Orca и Сары Теман (Sarah Teman) из общества SeaDoc, изучило более чем шестидесятилетний опыт взаимодействия южных косаток с морскими свиньями, чтобы пролить свет на это явление.
© Stable Diffusion
Южные косатки-резиденты - это исчезающая группа, насчитывающая всего 75 особей, выживание которых в значительной степени зависит от лосося чавычи. В исследовании рассматривались несколько возможных объяснения преследования морских свиней, среди которых:
Социальная игра: Это может быть одной из форм игры для этих умных китов, способствующей сплочению и командной работе.
Охотничья практика: Преследование может служить тренировкой мишеней для совершенствования навыков охоты на лосося.
Хотя точная причина такого поведения может оставаться загадкой, ясно, что морские свиньи не входят в их рацион, поскольку косатки являются высокоспециализированными охотниками на лосося.