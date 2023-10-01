Почему косатки преследуют и убивают морских свиней, не поедая их

Южные косатки-резиденты - это исчезающая группа, насчитывающая всего 75 особей, выживание которых в значительной степени зависит от лосося чавычи. В исследовании рассматривались несколько возможных объяснения преследования морских свиней, среди которых:

Социальная игра: Это может быть одной из форм игры для этих умных китов, способствующей сплочению и командной работе.

Охотничья практика: Преследование может служить тренировкой мишеней для совершенствования навыков охоты на лосося.

Хотя точная причина такого поведения может оставаться загадкой, ясно, что морские свиньи не входят в их рацион, поскольку косатки являются высокоспециализированными охотниками на лосося.