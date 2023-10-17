Наука и технологии
07:24, 17 октября 2023
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Почему космос такой тёмный, хотя в нём много звёзд

У особенности есть даже специальное название

В нашей Вселенной насчитывается, по оценкам астрономов, около 200 миллиардов триллионов звёзд. Многих из них такие же яркие, как Солнце, или даже ярче. Так почему космическое пространство не наполнено ослепительным светом?

Почему космос такой тёмный, хотя в нём много звёзд
© Unsplash

Отчасти космос кажется тёмным из-за того, что большинство звёзд находится далеко от Земли. Но это ещё не всё.

Нашей Вселенной около 13 миллиардов лет. По астрономическим меркам это очень мало. В результате свет, исходящий от звёзд на расстоянии более 13 миллиардов световых лет, ещё даже не достиг Земли. «Пузырь» вокруг нашей планеты, содержащий все видимые звёзды, простирается всего на 13 миллиардов световых лет. Поэтому космос нам и кажется таким тёмным.

Почему космос такой тёмный, хотя в нём много звёзд
© HDRI Hub

Однако не всё звёзды движутся. Кроме того, Вселенная расширяется, а самые далёкие галактики удаляются от Земли почти со скоростью света. В результате свет звёзд этих галактик приобретает цвета, которые нельзя увидеть невооружённым глазом. Этот эффект называется доплеровским сдвигом. Даже если бы свет дальних звёзд успел долететь до Земли, мы бы всё равно не увидели их.

Учёные считают, что все звёзды в конечном итоге сгорят. Астрономы предполагают, что в далёком будущем (то есть через тысячу триллионов лет) Вселенная потемнеет. В ней останутся лишь чёрные дыры и белые карлики.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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