Почему космос такой тёмный, хотя в нём много звёзд

Отчасти космос кажется тёмным из-за того, что большинство звёзд находится далеко от Земли. Но это ещё не всё.

Нашей Вселенной около 13 миллиардов лет. По астрономическим меркам это очень мало. В результате свет, исходящий от звёзд на расстоянии более 13 миллиардов световых лет, ещё даже не достиг Земли. «Пузырь» вокруг нашей планеты, содержащий все видимые звёзды, простирается всего на 13 миллиардов световых лет. Поэтому космос нам и кажется таким тёмным.