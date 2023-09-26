Почему на государственных флагах редко встречается фиолетовый цвет

Почему на государственных флагах редко встречается фиолетовый цветЕсть несколько объяснений этого
Самым редким цветом для государственных флагов считается фиолетовый. И есть несколько причин, почему так сложилось.
Государственные флаги берут своё начало от раскраски и отделки щитов воинов. Раньше флаг должен был соответствовать ряду требований. Это геральдический смысл в цветах, хорошая различимость на расстоянии, читаемость при любом освещении, доступность и простота красителей для флага, возможность быстро сделать флаг на поле боя.
До промышленной революции фиолетовый краситель получали из слизи морских моллюсков. Это был очень сложный процесс, поэтому фиолетовый цвет очень ценился. Со временем этот цвет стал символом королевской власти.
Кроме того, у фиолетового цвета есть недостатки, которые делают его не совсем подходящим для флагов. Это зависимость цвета от освещения, он не яркий и его тяжело заметить, быстро выцветает.
Однако фиолетовый цвет можно найти на флагах таких стран, как Никарагуа и Сальвадор, Испания, Доминика, Боливия.