Почему на государственных флагах редко встречается фиолетовый цвет

Государственные флаги берут своё начало от раскраски и отделки щитов воинов. Раньше флаг должен был соответствовать ряду требований. Это геральдический смысл в цветах, хорошая различимость на расстоянии, читаемость при любом освещении, доступность и простота красителей для флага, возможность быстро сделать флаг на поле боя.

До промышленной революции фиолетовый краситель получали из слизи морских моллюсков. Это был очень сложный процесс, поэтому фиолетовый цвет очень ценился. Со временем этот цвет стал символом королевской власти.