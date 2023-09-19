Почему на Мальдивах запрещено заводить собак

Почему на Мальдивах запрещено заводить собакЕсть две главные причины
Мальдивы - страна, которая привлекает множество туристов. Однако в этом государстве есть необычный запрет: здесь нельзя заводить собак.
Мальдивы - государство, которое состоит из более тысячи островов, которые разбросаны в Индийском океане. Большое количество продуктов к тому же приходится перевозить с материковой части для снабжения всем населения. И чем больше туристов, тем сложнее решить эту проблему. Каждый квадратный метр на островах должен использоваться с максимальной пользой для туризма и жилья.
Ещё одна причина, почему на Мальдивах нельзя держать собак, - религиозная. Мальдивы - страна, где большинство населения - мусульмане. В исламе собаки считаются нечистыми животными, поэтому разрешается их держать разве что для охоты и для охраны дома.