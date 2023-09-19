Почему на Мальдивах запрещено заводить собак

Мальдивы - государство, которое состоит из более тысячи островов, которые разбросаны в Индийском океане. Большое количество продуктов к тому же приходится перевозить с материковой части для снабжения всем населения. И чем больше туристов, тем сложнее решить эту проблему. Каждый квадратный метр на островах должен использоваться с максимальной пользой для туризма и жилья.