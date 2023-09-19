Наука и технологии
08:11, 19 сентября 2023
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Почему на Мальдивах запрещено заводить собак

Есть две главные причины

Мальдивы - страна, которая привлекает множество туристов. Однако в этом государстве есть необычный запрет: здесь нельзя заводить собак.

Почему на Мальдивах запрещено заводить собак
© iXBT.com

Мальдивы - государство, которое состоит из более тысячи островов, которые разбросаны в Индийском океане. Большое количество продуктов к тому же приходится перевозить с материковой части для снабжения всем населения. И чем больше туристов, тем сложнее решить эту проблему. Каждый квадратный метр на островах должен использоваться с максимальной пользой для туризма и жилья.

Почему на Мальдивах запрещено заводить собак
© iXBT.com

Ещё одна причина, почему на Мальдивах нельзя держать собак, - религиозная. Мальдивы - страна, где большинство населения - мусульмане. В исламе собаки считаются нечистыми животными, поэтому разрешается их держать разве что для охоты и для охраны дома.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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