Почему нам кажется, что звёзды мерцают

Тёплый и холодный воздух обладают разной плотностью. Это приводит к тому, что возникает эффект преломления света. Из-за изменения угла света нам кажется, что звёзды на небе мерцают, а не просто светятся.

Из-за движения воздушных масс и атмосферных течений изменяется сочетание тёплых и холодных слоёв в атмосфере. В результате плотность атмосферы тоже постоянно колеблется. Когда через такие слои проходит свет, он множество раз преломляется. Это приводит к мерцанию звёзд на небе.