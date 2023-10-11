Почему нам кажется, что звёзды мерцают

Почему нам кажется, что звёзды мерцаютВсё дело в особенностях атмосферы Земли
Когда мы смотрим на ночное небо, то нам кажется, что звёзды мерцают. Но как по-научному объясняется этот эффект?
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Тёплый и холодный воздух обладают разной плотностью. Это приводит к тому, что возникает эффект преломления света. Из-за изменения угла света нам кажется, что звёзды на небе мерцают, а не просто светятся.
Из-за движения воздушных масс и атмосферных течений изменяется сочетание тёплых и холодных слоёв в атмосфере. В результате плотность атмосферы тоже постоянно колеблется. Когда через такие слои проходит свет, он множество раз преломляется. Это приводит к мерцанию звёзд на небе.
Ярче всего блестят звёзды на небе сразу после заката. Объясняется это тем, что в этот период от нагретой Солнцем поверхности Земли восходят мощные воздушные потоки. Из-за таких потоков происходят более интенсивные изменения в плотности атмосферы, что способствует более выраженному мерцанию звёзд.
Планеты же в отличие от звёзд обычно не мерцают. Но они находится гораздо ближе к Земле и обладают угловым диаметром, который можно увидеть даже через бинокль.