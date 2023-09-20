Почему ваша кошка орёт по ночам

Кошки могут орать по ночам, когда все дома спят, по нескольким причинам.

Гормональные всплески. Такое случается, если у вас некастрированный кот или нестерилизованная кошка. Лучшим решением в данном случае будет операция. Главный её минус - это вероятность осложнений во время проведения операции и после неё, реакция не анестезию.

Боль или заболевание. Посмотрите, не ведёт ли себя кошка слишком странно. Должны вас насторожить и следующие симптомы: изменение аппетита, проблемы с мочеиспусканием, изменения в стуле или диарея, боль или чувствительность при прикосновении к определённым частям тела, снижение активности животного, снижение веса или другое его изменение. Не откладывайте в этом случае визит к ветеринару.