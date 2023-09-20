Почему ваша кошка орёт по ночам

Почему ваша кошка орёт по ночамМожет быть несколько причин
Многие владельцы кошек сталкивались с тем, что их питомец ночью начинал бегать по квартире и громко мяукать. Но с чем это на самом деле может быть связано?
Кошки могут орать по ночам, когда все дома спят, по нескольким причинам.
Гормональные всплески. Такое случается, если у вас некастрированный кот или нестерилизованная кошка. Лучшим решением в данном случае будет операция. Главный её минус - это вероятность осложнений во время проведения операции и после неё, реакция не анестезию.
Боль или заболевание. Посмотрите, не ведёт ли себя кошка слишком странно. Должны вас насторожить и следующие симптомы: изменение аппетита, проблемы с мочеиспусканием, изменения в стуле или диарея, боль или чувствительность при прикосновении к определённым частям тела, снижение активности животного, снижение веса или другое его изменение. Не откладывайте в этом случае визит к ветеринару.
Попытка привлечь внимание. Кошки - ночные животные. И чтобы уменьшить их активность в это время, нужно больше играть с ними днём и вечером, перед сном. Также существуют специальные бесшумные ночные игрушки.
Общительность. Некоторые кошки общительнее остальных. Например, это сиамские, бирманские, мейн-куны.
Стресс и волнение. Обязательно сделайте для кошки место в доме, где она могла бы укрыться в случае опасности. Кроме того, чтобы уменьшить беспокойство питомца, вы можете на ночь закрывать шторы.
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