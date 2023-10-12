Наука и технологии
16:11, 12 октября 2023
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Почему ваша собака может косо на вас смотреть

Вот как это объясняют учёные

Люди бросают друг на друга косые взгляды, когда хотят выразить сомнение, презрение или неодобрение. Но что такой взгляд означает у собак?

Почему ваша собака может косо на вас смотреть
© patrickg833

Часто у собак косой взгляд сопровождается другими невербальными движениями. Например, лёгким поворотом головы или прижатием ушей. И бросать такой взгляд на человека или других животных собаки могут по разным причинам.

Почему ваша собака может косо на вас смотреть
© Getty Images

Так, кокер-спаниель может провожать кошку подобным взглядом, вспоминая её поведение. Собаки также могут косо смотреть, когда они защищают кого-либо или что-либо, находятся на своей территории.

Обязаны собаки этой особенностью белкам своих глаз. У большинства животных вообще нет белых склер, а появились они, как считается, в процессе одомашнивания.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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