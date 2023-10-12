Почему ваша собака может косо на вас смотреть

Так, кокер-спаниель может провожать кошку подобным взглядом, вспоминая её поведение. Собаки также могут косо смотреть, когда они защищают кого-либо или что-либо, находятся на своей территории.

Обязаны собаки этой особенностью белкам своих глаз. У большинства животных вообще нет белых склер, а появились они, как считается, в процессе одомашнивания.