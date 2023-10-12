Почему ваша собака может косо на вас смотреть

16:11, 12 октября 2023
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Почему ваша собака может косо на вас смотретьВот как это объясняют учёные
Люди бросают друг на друга косые взгляды, когда хотят выразить сомнение, презрение или неодобрение. Но что такой взгляд означает у собак?
Часто у собак косой взгляд сопровождается другими невербальными движениями. Например, лёгким поворотом головы или прижатием ушей. И бросать такой взгляд на человека или других животных собаки могут по разным причинам.
Так, кокер-спаниель может провожать кошку подобным взглядом, вспоминая её поведение. Собаки также могут косо смотреть, когда они защищают кого-либо или что-либо, находятся на своей территории.
Обязаны собаки этой особенностью белкам своих глаз. У большинства животных вообще нет белых склер, а появились они, как считается, в процессе одомашнивания.