Подгузники переработали в 200 раз быстрее: помог свет

Эти полимеры, известные как суперабсорбенты, традиционно с трудом поддаются переработке и часто оказываются на свалках или сжигаются. Новаторский процесс переработки с использованием УФ-излучения разрушает химические цепи, удерживающие полимеры вместе, и делает их растворимыми в воде.

Этот новый метод в 200 раз быстрее, чем традиционные способы переработки, использующие сильные кислоты и высокие температуры. После разложения жидкость может быть превращена в новые клеи и красители.

Учитывая, что в Германии ежегодно выбрасывается огромное количество подгузников (более 100 тыс тонн), такой подход к их переработке может значительно сократить количество отходов в окружающей среде и способствовать эффективному использованию полимеров.