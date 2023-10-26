Наука и технологии
16:45, 26 октября 2023
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Подгузники переработали в 200 раз быстрее: помог свет

Технология поможет экологии

Немецкие исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) разработали инновационный метод переработки суперабсорбирующих полимеров, используемых в подгузниках и других средствах гигиены.

Подгузники переработали в 200 раз быстрее: помог свет
© Nathan Dumlao

Эти полимеры, известные как суперабсорбенты, традиционно с трудом поддаются переработке и часто оказываются на свалках или сжигаются. Новаторский процесс переработки с использованием УФ-излучения разрушает химические цепи, удерживающие полимеры вместе, и делает их растворимыми в воде.

Этот новый метод в 200 раз быстрее, чем традиционные способы переработки, использующие сильные кислоты и высокие температуры. После разложения жидкость может быть превращена в новые клеи и красители.

Учитывая, что в Германии ежегодно выбрасывается огромное количество подгузников (более 100 тыс тонн), такой подход к их переработке может значительно сократить количество отходов в окружающей среде и способствовать эффективному использованию полимеров.

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