Подростки в США чаще других народов преувеличивают свои математические способности

Исследователи проанализировали данные 40 000 15-летних подростков из девяти стран и обнаружили, что наиболее склонны переоценивать свои математические знания жители Северной Америки, а наименее склонны к этому жители Ирландии и Шотландии.

В исследовании использовались ответы, полученные в рамках программы по международной оценке успеваемости учащихся (PISA), и учащимся задавался вопрос об их знакомстве с 16 математическими терминами, включая три ложных термина. Те, кто утверждал, что знаком с вымышленными понятиями, также чаще демонстрировали чрезмерную уверенность в своих академических навыках и способностях решать задачи.

Мальчики, студенты из благополучных семей и иммигранты чаще заявляли о своих знаниях в области математики.