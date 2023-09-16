Наука и технологии
17:11, 16 сентября 2023
1 мин.

Подростки в США чаще других народов преувеличивают свои математические способности

А как оцените себя вы?

Американские подростки чаще преувеличивают свои математические способности по сравнению со сверстниками из других англоязычных стран, говорится в новом исследовании.

Подростки в США чаще других народов преувеличивают свои математические способности

© Ferra.expert

Исследователи проанализировали данные 40 000 15-летних подростков из девяти стран и обнаружили, что наиболее склонны переоценивать свои математические знания жители Северной Америки, а наименее склонны к этому жители Ирландии и Шотландии.

В исследовании использовались ответы, полученные в рамках программы по международной оценке успеваемости учащихся (PISA), и учащимся задавался вопрос об их знакомстве с 16 математическими терминами, включая три ложных термина. Те, кто утверждал, что знаком с вымышленными понятиями, также чаще демонстрировали чрезмерную уверенность в своих академических навыках и способностях решать задачи.

Мальчики, студенты из благополучных семей и иммигранты чаще заявляли о своих знаниях в области математики.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.