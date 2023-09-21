Наука и технологии
17:19, 21 сентября 2023
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Появились первые снимки вечно затемнённого кратера Шеклтон на южном полюсе Луны

Там будет развёрнута миссия NASA «Артемида III»

NASA совместно с National Geographic опубликовали комбинированный снимок лунного кратера Шеклтон на южном полюсе спутника Земли.

Появились первые снимки вечно затемнённого кратера Шеклтон на южном полюсе Луны

© NASA, Korea Aerospace Research Institute, Arizona State University

Эта зона вечна затемнена, а важность разведки этой местности в том, что там должна быть прилунена миссия NASA «Артемида III», запланированная на конец 2025 года.

Настоящий снимок Шеклтона составлен на основании серии фото с камер, которые установлены на американской орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и южнокорейском зонде Danuri.

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