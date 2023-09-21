Появились первые снимки вечно затемнённого кратера Шеклтон на южном полюсе Луны

Эта зона вечна затемнена, а важность разведки этой местности в том, что там должна быть прилунена миссия NASA «Артемида III», запланированная на конец 2025 года.

Настоящий снимок Шеклтона составлен на основании серии фото с камер, которые установлены на американской орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и южнокорейском зонде Danuri.