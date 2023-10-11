Пожар окружил город из-за желания мужчины попить кофе в лесу

По словам добровольца из местной пожарной службы, десятки домов полностью или частично уничтожены, 300 человек были принудительно эвакуированы, еще 300 эвакуировались самостоятельно. Пожар продолжает представлять значительную угрозу, оказывая влияние на здоровье жителей, вызывая затруднение дыхания и приводя к гибели животных.

Губернатор Кордовы Хуан Скьяретти обратился к населению с призывом прислушаться к советам властей и пожарных и уделять первостепенное внимание своей безопасности.

Министр правительства и безопасности Кордовы Хулиан Лопес призвал к усилению профилактических мер в связи с неблагоприятными погодными условиями.