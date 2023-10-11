Пожар окружил город из-за желания мужчины попить кофе в лесу

Пожар окружил город из-за желания мужчины попить кофе в лесуА как началось ваше утро?
Бушующий лесной пожар угрожает Вилья-Карлос-Пас, популярному курортному городу в Аргентине. Пожар, поддерживаемый сильной жарой начался в понедельник и привел к массовой эвакуации сотен семей. По подозрению в разжигании огня был задержан 27-летний мужчина. По имеющимся данным, он признался, что развел костер, чтобы сварить кофе, но из-за сильного ветра потерял контроль над ситуацией.
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По словам добровольца из местной пожарной службы, десятки домов полностью или частично уничтожены, 300 человек были принудительно эвакуированы, еще 300 эвакуировались самостоятельно. Пожар продолжает представлять значительную угрозу, оказывая влияние на здоровье жителей, вызывая затруднение дыхания и приводя к гибели животных.
Губернатор Кордовы Хуан Скьяретти обратился к населению с призывом прислушаться к советам властей и пожарных и уделять первостепенное внимание своей безопасности.
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