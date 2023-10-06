Наука и технологии
17:37, 06 октября 2023
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Prada поможет создать новый скафандр для NASA

Уже через пару лет

Axiom Space объявила о сотрудничестве с итальянской маркой модной одежды класса люкс Prada для разработки скафандров, в которых астронавты NASA будут находиться во время предстоящей в 2025 году экспедиции Artemis III на Луну.

Prada поможет создать новый скафандр для NASA

© Ferra.expert

Хотя сотрудничество компании, занимающейся космическими технологиями, с модным домом высокого класса может показаться необычным, оно имеет исторический прецедент. В 1960-х годах скафандры, в которых Нил Армстронг и Базз Олдрин совершали полет на Луну в рамках программы "Аполлон-11", были изготовлены швеями International Latex Corporation, ранее известной производством бюстгальтеров.

Инженеры Prada совместно с компанией Axiom Space примут участие в создании скафандра Artemis Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

Цель - создать скафандр, который будет не только гибким, прочным и удобным, но и оснащен передовыми цифровыми системами поддержки для лунной миссии. Это сотрудничество призвано объединить опыт Prada в области материалов и инновационного дизайна со знаниями Axiom в области космических технологий для повышения функциональности и комфорта скафандров для астронавтов, исследующих поверхность Луны.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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