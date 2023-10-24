Правда ли, что люди больше заботятся о собаках, чем о кошках

Правда ли, что люди больше заботятся о собаках, чем о кошкахВыяснили учёные
Исследователи под руководством доктора Питера Сандё из Копенгагенского университета решили узнать, сколько денег владельцы кошек и собак готовы тратить на своих питомцев. Результаты этой научной работы были опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.
Окончательная выборка владельцев домашних животных, к которой обращались учёные, состояла из 2117 человек. У этих людей были либо собаки, либо кошки, либо оба питомца сразу.
Выяснилось, что во всех странах (Дания, Австрия, Великобритания) и по всем показателям люди всё же заботятся больше о своих собаках, чем о кошках. Участники имели более высокие оценки привязанности к собакам, чаще их страховали, обычно ожидали, что для собак будет доступно больше вариантов лечения, и были готовы платить за это лечение больше.
При этом в Великобритании предпочтение собак было незначительным, в Австрии - более выраженным, в Дании - очень выраженным. Скорее всего, эта разница объясняется культурными факторами. То же самое наблюдалось при сравнении эмоциональной привязанности к животным, платы за лечение, покупки страховки.