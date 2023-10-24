Правда ли, что люди больше заботятся о собаках, чем о кошках

Окончательная выборка владельцев домашних животных, к которой обращались учёные, состояла из 2117 человек. У этих людей были либо собаки, либо кошки, либо оба питомца сразу.

Выяснилось, что во всех странах (Дания, Австрия, Великобритания) и по всем показателям люди всё же заботятся больше о своих собаках, чем о кошках. Участники имели более высокие оценки привязанности к собакам, чаще их страховали, обычно ожидали, что для собак будет доступно больше вариантов лечения, и были готовы платить за это лечение больше.