Правила утилизации ракет предложили ужесточить

В соответствии с ним частные космические компании будут обязаны утилизировать разгонные блоки после запуска, что позволит свести к минимуму проблему засорения орбиты Земли космическим мусором.

Разгонные блоки ракет, как правило, сгорают в атмосфере, падают на Землю или способствуют накоплению орбитального мусора. Предлагаемое FAA правило предусматривает пять вариантов утилизации для компаний, имеющих лицензию на коммерческие запуски. Эти варианты включают управляемый возврат на орбиту, перевод на другую орбиту, отправку ступеней дальше в космос, извлечение в течение пяти лет или неконтролируемую утилизацию в атмосфере.

Цель FAA - снизить риск, связанный с неконтролируемым возвращением разгонных ступеней, которые могут иметь значительные размеры и массу, а место их приземления является неопределенным. После публикации в Федеральном реестре США предложение поступит на 90-дневный период публичных комментариев.