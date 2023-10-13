Предки человека освоили «сложные» каменные орудия труда уже 2 млн лет назад

Эти результаты имеют значительные последствия для нашего понимания эволюции человека: появление «первого вида гоминид с полностью человеческими чертами» можно отнести к периоду около 2,06 млн. лет назад, а возникновение ашельской культуры - к периоду 1,95 млн. лет назад.

Останки Гарбы сыграли важную роль в установлении более точных временных рамок пребывания Homo erectus в Африке. До сих пор не существовало диагностических элементов для точной датировки появления Homo erectus в Африке, которая по приблизительным оценкам составляла около 1,8 млн. лет. Зубные останки Гарбы теперь позволяют датировать его приблизительно 2,06 млн. лет.

Исследователи также предполагают, что Homo erectus, развивавшийся в холодном Эфиопском нагорье, мог быть тем видом, который мигрировал за пределы Африки. Адаптация к холодному климату могла объяснить успешное освоение человеком новых территорий.