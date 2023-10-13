Предки человека освоили «сложные» каменные орудия труда уже 2 млн лет назад

Предки человека освоили «сложные» каменные орудия труда уже 2 млн лет назадСроки были пересмотрены
Исследователи из Университета Виго и Римского университета Ла Сапиенца (Италия) обнаружили самые древние из известных останков вида Homo erectus, идентифицировав человека, названного ими Гарба. Окаменелый фрагмент представляет собой нижнюю челюсть младенца, обнаруженную несколько лет назад. Датировка этих находок отодвигает на два миллиона лет назад появление Homo erectus и ашельской культуры, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science
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Эти результаты имеют значительные последствия для нашего понимания эволюции человека: появление «первого вида гоминид с полностью человеческими чертами» можно отнести к периоду около 2,06 млн. лет назад, а возникновение ашельской культуры - к периоду 1,95 млн. лет назад.
Останки Гарбы сыграли важную роль в установлении более точных временных рамок пребывания Homo erectus в Африке. До сих пор не существовало диагностических элементов для точной датировки появления Homo erectus в Африке, которая по приблизительным оценкам составляла около 1,8 млн. лет. Зубные останки Гарбы теперь позволяют датировать его приблизительно 2,06 млн. лет.
Исследователи также предполагают, что Homo erectus, развивавшийся в холодном Эфиопском нагорье, мог быть тем видом, который мигрировал за пределы Африки. Адаптация к холодному климату могла объяснить успешное освоение человеком новых территорий.