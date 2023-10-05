Птицы на охраняемых территориях меняются быстрее, чем ожидалось

Птицы на охраняемых территориях меняются быстрее, чем ожидалосьПеренимая привычки
Недавнее исследование, проведенное в Университете Хельсинки, показало, что изменение климата приводит к тому, что сообщества птиц, обитающих на охраняемых территориях Канады и за их пределами, становятся более похожими друг на друга. За 22-летний период популяции птиц в природоохранных зонах и за их пределами стали походить друг на друга с точки зрения климатических предпочтений.
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Хотя охраняемые территории по-прежнему играют важную роль в сохранении северных видов птиц, в них также наблюдается неожиданный рост численности южных видов птиц, которые расширяют свои ареалы обитания на север в связи с потеплением климата.
Этот сдвиг позволяет предположить, что охраняемые территории играют важную роль в поддержке северной экспансии южных видов. Однако они не могут полностью защитить сокращающиеся северные виды от последствий изменения климата. Исследование подчеркивает необходимость более глубокого понимания сложных факторов, обусловливающих эти изменения, и подчеркивает важность данных долгосрочных наблюдений для оценки влияния изменения климата на популяции птиц.