Птицы на охраняемых территориях меняются быстрее, чем ожидалось

Хотя охраняемые территории по-прежнему играют важную роль в сохранении северных видов птиц, в них также наблюдается неожиданный рост численности южных видов птиц, которые расширяют свои ареалы обитания на север в связи с потеплением климата.

Этот сдвиг позволяет предположить, что охраняемые территории играют важную роль в поддержке северной экспансии южных видов. Однако они не могут полностью защитить сокращающиеся северные виды от последствий изменения климата. Исследование подчеркивает необходимость более глубокого понимания сложных факторов, обусловливающих эти изменения, и подчеркивает важность данных долгосрочных наблюдений для оценки влияния изменения климата на популяции птиц.