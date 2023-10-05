Наука и технологии
17:08, 05 октября 2023
2 мин.

Пять самых сложных для изучения языков

И среди них есть русский

В мире существует огромное количество самых разных языков. Но учить некоторые из них гораздо сложнее, чем остальные.

Пять самых сложных для изучения языков
© Oprah Daily

Табасаранский язык. Это национальный язык жителей трёх районов Южного Дагестана. Разговаривают на нём сейчас более 130 тысяч человек. Падежей в этом языке больше, чем в каком-либо другом: от 46 до 252. Причём каждый падеж обладает своими правилами и особенностями. Отличается язык также сложной фонетикой, грамматикой.

Китайский язык. В Книге рекордов Гиннеса он упомянут как самый сложный язык. За всю его историю было создано более 80 тысяч различных иероглифов. Активно используются из них примерно 7 тысяч, но и это немаленькое число. В китайском нет спряжений, родов, склонений, а используются для передачи смысла контекст и порядок слов. Помимо этого, существует большое количество диалектов китайского языка.

Пять самых сложных для изучения языков
© letsgophotos.ru

Арабский язык. В его алфавите всего 28 букв, но каждая может писаться по-разному в зависимости от того, где она в слове стоит. В арабском алфавите нет строчных букв, и он пишется справа налево. А ещё на письме гласные не обозначаются вообще.

Японский язык. Тем, кто хочет освоить этот язык, нужно выучить 3 тысячи иероглифов. Причём у каждого иероглифа может быть несколько вариантов произношений. Японцы используют не один, а три варианта письменности: хирагана, катакана, кандзи.

Русский язык. На нём разговаривают примерно 258 миллионов человек в мире. В русском языке довольно сложная система падежей. При изучении слов нужно также всегда запоминать ударения в них. Наконец, иностранцы обычно плохо понимают рукописный текст на русском.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.