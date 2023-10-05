Пять самых сложных для изучения языков

Арабский язык. В его алфавите всего 28 букв, но каждая может писаться по-разному в зависимости от того, где она в слове стоит. В арабском алфавите нет строчных букв, и он пишется справа налево. А ещё на письме гласные не обозначаются вообще.

Японский язык. Тем, кто хочет освоить этот язык, нужно выучить 3 тысячи иероглифов. Причём у каждого иероглифа может быть несколько вариантов произношений. Японцы используют не один, а три варианта письменности: хирагана, катакана, кандзи.

Русский язык. На нём разговаривают примерно 258 миллионов человек в мире. В русском языке довольно сложная система падежей. При изучении слов нужно также всегда запоминать ударения в них. Наконец, иностранцы обычно плохо понимают рукописный текст на русском.