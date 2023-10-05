Пять самых сложных для изучения языков

Пять самых сложных для изучения языковИ среди них есть русский
В мире существует огромное количество самых разных языков. Но учить некоторые из них гораздо сложнее, чем остальные.
Табасаранский язык. Это национальный язык жителей трёх районов Южного Дагестана. Разговаривают на нём сейчас более 130 тысяч человек. Падежей в этом языке больше, чем в каком-либо другом: от 46 до 252. Причём каждый падеж обладает своими правилами и особенностями. Отличается язык также сложной фонетикой, грамматикой.
Китайский язык. В Книге рекордов Гиннеса он упомянут как самый сложный язык. За всю его историю было создано более 80 тысяч различных иероглифов. Активно используются из них примерно 7 тысяч, но и это немаленькое число. В китайском нет спряжений, родов, склонений, а используются для передачи смысла контекст и порядок слов. Помимо этого, существует большое количество диалектов китайского языка.
Арабский язык. В его алфавите всего 28 букв, но каждая может писаться по-разному в зависимости от того, где она в слове стоит. В арабском алфавите нет строчных букв, и он пишется справа налево. А ещё на письме гласные не обозначаются вообще.
Японский язык. Тем, кто хочет освоить этот язык, нужно выучить 3 тысячи иероглифов. Причём у каждого иероглифа может быть несколько вариантов произношений. Японцы используют не один, а три варианта письменности: хирагана, катакана, кандзи.
Русский язык. На нём разговаривают примерно 258 миллионов человек в мире. В русском языке довольно сложная система падежей. При изучении слов нужно также всегда запоминать ударения в них. Наконец, иностранцы обычно плохо понимают рукописный текст на русском.