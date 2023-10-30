Раскрыта детальная карта воды на Марсе: здесь вы сможете жить

Эта карта дает невероятно подробное представление о регионах, где под марсианской поверхностью может быть скрыт лед. Данные для этой карты были собраны с различных космических аппаратов NASA, включая Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor. Уникальность карты заключается в использовании данных с камер MRO с более высоким разрешением, что позволяет получить более точное представление о подповерхностном слое воды. Кроме того, впервые были интегрированы данные научного эксперимента High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

Этот лед может оказаться жизненно важным для будущих полетов человека на Марс, служа источником воды для питья и ракетного топлива.

По данным картографии, идеальные места для посадки находятся в северных средних широтах Марса, поскольку они обеспечивают как близость к погребенному льду, так и несколько более теплый климат, что снижает затраты энергии на поддержание температуры.

Эти карты также дают представление об истории климата Марса, поскольку вариации в наличии подповерхностного льда могут дать представление о климатических условиях планеты в прошлом.