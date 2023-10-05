Разноцветные квантовые точки помогли получить Нобелевскую премию по химии

Разноцветные квантовые точки помогли получить Нобелевскую премию по химииИ благодаря этому у вас есть хорошие мониторы
Трое ученых - Мунги Г. Бавенди, Луис Э. Брус и Алексей И. Екимов - стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года за новаторскую работу по созданию квантовых точек - крошечных полупроводниковых шариков, обладающих замечательными электрическими и оптическими свойствами.
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Квантовые точки имеют диаметр всего в несколько атомов, и их размер позволяет проявлять уникальные квантовые эффекты, что делает их невероятно ценными.
Отличительной особенностью квантовых точек является их способность излучать свет определенного цвета в зависимости от размера. Это свойство нашло применение в компьютерных мониторах, телевизионных экранах, лампах и т.д. Квантовые точки позволяют производителям телевизоров получать более точные и энергоэффективные цвета. Они также используются в системах биовизуализации, фотоэлектрических окнах и даже в квантовых системах связи.
Путь к использованию квантовых точек начался в 1970-х годах, когда такие ученые, как Алексей Екимов и Луис Е. Брус, сделали значительные открытия, связанные с оптическими свойствами наночастиц. Позднее Бавенди усовершенствовал процесс производства, что позволило широко использовать квантовые точки.
Нобелевская премия подчеркивает важность их работы для мировой науки и техники.