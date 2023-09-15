Наука и технологии
19:14, 15 сентября 2023
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Реки нагреваются и теряют кислород быстрее океанов

Это навредит всем

Потепление и потеря кислорода в реках происходят угрожающими темпами, опережая аналогичные тенденции в океанах, говорится в новом исследовании, проведенном под руководством Пенсильванского государственного университета и опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Реки нагреваются и теряют кислород быстрее океанов

© Stable Diffusion

В ходе исследования были проанализированы данные по почти 800 рекам США и Центральной Европы, и выяснилось, что в 87% этих рек наблюдается потепление, а в 70% - потеря кислорода. По прогнозам авторов исследования, в ближайшие 70 лет в речных системах, особенно на американском Юге, наступят периоды с опасно низким уровнем кислорода, что может привести к массовой гибели рыб и поставить под угрозу водное биоразнообразие.

Эта тенденция может негативно сказаться и на населении, поскольку большинство американцев живут вблизи рек или ручьев. Реки жизненно важны для экосистем, и их сокращение может привести к выбросу парниковых газов и токсичных металлов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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