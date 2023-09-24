Рекордная жара этого лета заставила писателей-фантастов пересмотреть свои книги

Авторы, которые когда-то рассуждали о будущем, разрушенном изменением климата, обнаруживают, что их вымышленные сценарии быстро сходятся с реальностью. Недавние климатические экстремальные явления даже заставили пересмотреть их черновики. Например, Стивен Маркли был вынужден скорректировать свое повествование, поскольку на Тихоокеанском Северо-Западе установилась аномальная жара, превзошедшая все ожидания.

Несмотря на то что климатическая фантастика, или «кли-фи», может показаться отдельным жанром, ее все труднее отличить от реальности. Климатические катастрофы перестали быть чем-то далеким, а стали частью повседневной жизни. Поэтому авторы утверждают, что изменение климата будет служить фоном для всех рассказов, подчеркивая настоятельную необходимость принятия мер и политических решений для предотвращения дальнейших катастроф.