Римские солдаты использовали этот «холодильник», чтобы хранить вино в прохладе

Эта находка стала вторым подобным "холодильником", обнаруженным на археологическом памятнике Новае, который когда-то был римской крепостью на берегу Дуная. Прошлогодняя находка представляла собой керамический контейнер под полом помещения военной казармы, использовавшийся в основном для хранения продуктов.

Особенностью последней находки является наличие свинцовой трубы, соединенной с системой акведуков, что, возможно, позволяло охлаждать помещение. Находка включает сосуды для питья вина, чаши и кости животных, что поможет исследователям воссоздать древнюю трапезу солдат.