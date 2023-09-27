Римские солдаты использовали этот «холодильник», чтобы хранить вино в прохладе

Римские солдаты использовали этот «холодильник», чтобы хранить вино в прохладеСмекалка древнего Рима
На севере Болгарии археологи обнаружили удивительную керамическую конструкцию возрастом 2 тыс лет, которая, как предполагается, служила простейшим холодильником для хранения вина и скоропортящихся продуктов.
Эта находка стала вторым подобным "холодильником", обнаруженным на археологическом памятнике Новае, который когда-то был римской крепостью на берегу Дуная. Прошлогодняя находка представляла собой керамический контейнер под полом помещения военной казармы, использовавшийся в основном для хранения продуктов.
Особенностью последней находки является наличие свинцовой трубы, соединенной с системой акведуков, что, возможно, позволяло охлаждать помещение. Находка включает сосуды для питья вина, чаши и кости животных, что поможет исследователям воссоздать древнюю трапезу солдат.