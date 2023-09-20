Наука и технологии
17:19, 20 сентября 2023
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РНК впервые получена у вымершего вида

Сумчатый волк передает привет

В ходе новаторского исследования были успешно выделены и секвенированы молекулы РНК из 130-летнего экземпляра тасманского тигра, что позволило ученым впервые реконструировать транскриптомы кожи и скелетных мышц вымершего вида.

РНК впервые получена у вымершего вида
© Baker; E.J. Keller.. Report of the Smithsonian Institution

Это достижение имеет большое значение для усилий по воскрешению вымерших видов, таких как тасманский тигр и шерстистый мамонт, а также для изучения пандемических РНК-вирусов.

Тасманский тигр, известный также как тилацин, был плотоядным сумчатым, вымершим в результате европейской колонизации и охоты на его популяцию.

В данном исследовании, проведенном учеными SciLifeLab и Центра палеогенетики, была секвенирована РНК высушенного экземпляра тасманского тигра, хранившегося более ста лет. В результате были выявлены тканеспецифические сигнатуры экспрессии генов, сходные с таковыми у живых сумчатых и плацентарных млекопитающих. Исследование также показало существование специфических для тилацинов регуляторных генов, включая микроРНК, которые вымерли более века назад.

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