Наука и технологии
21:23, 11 октября 2023
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Российские инженеры превратят вертолёт Ка-52М во всепогодный разведчик

Своевременная модификация

Ударный вертолёт Ка-52М готовится стать всепогодным разведчиком. Согласно информации, полученной от РИА Новости, вертолёты данной модели будут оснащены новой радиолокационной станцией кругового обзора, работающей в сантиметровом диапазоне.

Российские инженеры превратят вертолёт Ка-52М во всепогодный разведчик
© Ferra.Expert

Это позволит машинам обнаруживать разнообразные воздушные и наземные объекты, включая вражеские самолёты, дроны, бронетехнику и даже живую силу.

Данная радиолокационная станция обеспечит возможность Ка-52М функционировать в любых погодных условиях, днём и ночью. Она также способна противостоять различным радиопомехам и позволит вертолёту атаковать малогабаритные цели, такие как танки.

Напомним, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу при посещении завода «Прогресс» в Приморском крае подчеркнул необходимость улучшения боевых характеристик Ка-52М.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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