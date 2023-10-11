Российские инженеры превратят вертолёт Ка-52М во всепогодный разведчик

Российские инженеры превратят вертолёт Ка-52М во всепогодный разведчикСвоевременная модификация
Ударный вертолёт Ка-52М готовится стать всепогодным разведчиком. Согласно информации, полученной от РИА Новости, вертолёты данной модели будут оснащены новой радиолокационной станцией кругового обзора, работающей в сантиметровом диапазоне.
Это позволит машинам обнаруживать разнообразные воздушные и наземные объекты, включая вражеские самолёты, дроны, бронетехнику и даже живую силу.
Данная радиолокационная станция обеспечит возможность Ка-52М функционировать в любых погодных условиях, днём и ночью. Она также способна противостоять различным радиопомехам и позволит вертолёту атаковать малогабаритные цели, такие как танки.
Напомним, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу при посещении завода «Прогресс» в Приморском крае подчеркнул необходимость улучшения боевых характеристик Ка-52М.