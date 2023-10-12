Российский физик объяснил, ждать ли магнитных бурь в ближайшее время

Учёный подчеркнул, что магнитные бури — следствие вспышек на Солнце. Вспышки всегда пишутся. Но с конца сентября не зафиксировано каких-либо серьёзных всплесков солнечной энергии. По словам Богачёва, это означает, что магнитных бурь в ближайшее время не будет: как минимум в течение двух недель.

«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было. <…> Затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — сообщил учёный.