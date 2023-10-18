Российский учёный предрёк конец света в случае падения на Землю астероида крупнее, чем Апофис

По словам учёного, одна из наиболее вероятных причин — вспышка сверхновой, из-за чего произойдёт колоссальное выделение энергии, а ударная волна от взрыва разойдётся во все стороны.

Будут запущены процессы трансформации азота в углерод. Лапин отметил, что именно так произошло при одном из древних вымираний 800 лет назад.

Второй фактор — падение на Землю более крупного астероида, чем Апофис, который в 2029 году пройдёт между Землёй и Луной. Если Апофис упадёт на Землю, разрушения могут быть колоссальными. Кратер от астероида может иметь диаметр 10 км.

Но если по этой же траектории пройдёт более крупное астрономическое тело, на Земле погибнет всё живое.