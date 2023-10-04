Самая быстрая частная подлодка: представлен Super Sub

Самая быстрая частная подлодка: представлен Super SubНадеемся, что судьба Titan его не постигнет
Голландская компания U-Boat Worx представила Super Sub - скоростной трехместный частный подводный аппарат, предназначенный для роскошных подводных путешествий. Обтекаемый 6,5-метровый корпус Super Sub обладает электрической тягой мощностью 100 кВт, подводными крыльями на движителях для маневрирования, а также способностью быстро подниматься и опускаться под углом до 45 градусов.
Максимальная скорость подводного аппарата составляет 10 узлов (около 18,5 км в час), что делает его быстрее обычного подводного аппарата и даже некоторых морских обитателей.
Хотя Super Sub не рассчитан на экстремальные глубины - предел погружения составляет 300 м, он обеспечивает восьмичасовую автономность благодаря бортовому аккумулятору емкостью 62 кВт-ч. Система безопасности включает в себя функцию всплытия, если пилот не реагирует на предупреждения аппарата.
Стартовая цена этого подводного суперкара составляет 5,2 млн. евро, поставка первого экземпляра ожидается к концу года, а в будущем появятся и другие.