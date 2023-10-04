Наука и технологии
17:13, 04 октября 2023
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Самая быстрая частная подлодка: представлен Super Sub

Надеемся, что судьба Titan его не постигнет

Голландская компания U-Boat Worx представила Super Sub - скоростной трехместный частный подводный аппарат, предназначенный для роскошных подводных путешествий. Обтекаемый 6,5-метровый корпус Super Sub обладает электрической тягой мощностью 100 кВт, подводными крыльями на движителях для маневрирования, а также способностью быстро подниматься и опускаться под углом до 45 градусов.

Самая быстрая частная подлодка: представлен Super Sub
© U-Boat Worx

Максимальная скорость подводного аппарата составляет 10 узлов (около 18,5 км в час), что делает его быстрее обычного подводного аппарата и даже некоторых морских обитателей.

Хотя Super Sub не рассчитан на экстремальные глубины - предел погружения составляет 300 м, он обеспечивает восьмичасовую автономность благодаря бортовому аккумулятору емкостью 62 кВт-ч. Система безопасности включает в себя функцию всплытия, если пилот не реагирует на предупреждения аппарата.

Стартовая цена этого подводного суперкара составляет 5,2 млн. евро, поставка первого экземпляра ожидается к концу года, а в будущем появятся и другие.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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