Самая быстрая частная подлодка: представлен Super Sub

Максимальная скорость подводного аппарата составляет 10 узлов (около 18,5 км в час), что делает его быстрее обычного подводного аппарата и даже некоторых морских обитателей.

Хотя Super Sub не рассчитан на экстремальные глубины - предел погружения составляет 300 м, он обеспечивает восьмичасовую автономность благодаря бортовому аккумулятору емкостью 62 кВт-ч. Система безопасности включает в себя функцию всплытия, если пилот не реагирует на предупреждения аппарата.

Стартовая цена этого подводного суперкара составляет 5,2 млн. евро, поставка первого экземпляра ожидается к концу года, а в будущем появятся и другие.