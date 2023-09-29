Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna

Такое повышение цен особенно поразительно для Moderna, поскольку компания получила значительную помощь от федерального правительства США в разработке вакцины, в том числе 1,7 млрд долларов в виде федерального гранта на клиническую разработку. На слушаниях в Конгрессе в марте этого года генеральный директор Moderna защищал повышение цен, заявив, что прежние цены были, по сути, скидкой, предоставленной за счет государственных инвестиций.

Однако этот шаг вызвал критику, особенно если учесть, что Европейский Союз, по имеющимся данным, ведет переговоры с компанией Moderna о поставках вакцины по гораздо более низкой цене за дозу - около 26 долларов или 25 евро.