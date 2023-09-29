Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании Moderna

Штаты заплатят в 3 раза больше ЕС за прививки от COVID компании ModernaИронично, но именно эта страна в них вкладывалась
Стоимость обновленной мРНК-вакцины от COVID-19 компании Moderna в США выросла примерно до 82 долларов за дозу по сравнению с 26 долларами в прошлом. Это повышение цен является заметным, поскольку знаменует собой переход вакцины из сферы федерального распространения на коммерческий рынок. Интересно, что в Европе цена заметно ниже.
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Такое повышение цен особенно поразительно для Moderna, поскольку компания получила значительную помощь от федерального правительства США в разработке вакцины, в том числе 1,7 млрд долларов в виде федерального гранта на клиническую разработку. На слушаниях в Конгрессе в марте этого года генеральный директор Moderna защищал повышение цен, заявив, что прежние цены были, по сути, скидкой, предоставленной за счет государственных инвестиций.
Однако этот шаг вызвал критику, особенно если учесть, что Европейский Союз, по имеющимся данным, ведет переговоры с компанией Moderna о поставках вакцины по гораздо более низкой цене за дозу - около 26 долларов или 25 евро.