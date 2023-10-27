Штрих-код привел к аресту человека, который незаконно выбросил 100 кг мусора

В ходе инцидента на частной территории рядом с мостом и ручьем были выброшены листовой металл, обрезки арматуры, бруски «два на четыре» и различные пластиковые предметы.

Находчивый надзиратель округа Смит использовал штрих-код, чтобы отследить материалы до местного магазина и, впоследствии, до владельца кредитной карты, использованной для покупки. В ходе расследования выяснилось, что владелец дома нанял знакомого, чтобы тот за небольшую плату вывез использованные материалы и мусор. К сожалению, нанятый человек прикарманил деньги и выбросил мусор на частной территории.

Сотрудники отдела охраны окружающей среды офиса шерифа округа Смит совместно с егерями арестовали подозреваемого. Во время задержания в автомобиле подозреваемого были обнаружены дополнительные строительные материалы и мусор. Однако агентство штата не сообщило ни личности подозреваемого, ни подробностей ареста.