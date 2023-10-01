Сколько лет вашей собаке в человеческих годах

Американская ассоциация больниц для животных считает, что последние 25% жизни собаки приходится на старость. Обычно находится этот возраст около семи лет, но он также зависит от породы (и может варьироваться, например, от пяти до десяти лет). Получается, что при ожидаемой продолжительности жизни человека в Великобритании в 81 год семилетняя собака может прожить 61 человеческий год.

Исследования показывают, что породы с короткой продолжительностью жизни на самом деле умирают молодыми. То есть они не доживают до старости с физиологической точки зрения.

В ходе одного исследования, основываясь на эпигенетических изменениях, учёные обнаружили, что 8-недельный щенок соответствует по возрасту 9-месячному ребёнку, а 12-летняя собака - 70-летнему человеку. Годовалая собака эквивалентна 31-летнему человеку, а двухлетняя - на самом деле чуть старше 42 лет (см. изображение выше). Эти результаты могут варьироваться в зависимости от особенностей конкретной собаки.

При этом одно крупное исследование показало, что большая продолжительность жизни связана со здоровым весом собаки. Например, лабрадор с нормальным весом живёт 13,6 лет (женского пола) и 13,3 лет (мужского пола), а с избыточным весом - 13 и 12,7 лет соответственно.

Известно также, что с увеличением продолжительности жизни связана чистка зубов.