Скончался автор этикетки с калорийностью на продуктах

Скончался автор этикетки с калорийностью на продуктахНа 77 году жизни
В возрасте 76 лет скончался Бёрки Белсер, графический дизайнер, создавший культовую этикетку с информацией о питании, размещенную на упаковке продуктов питания в продуктовых магазинах. Его дизайн, дебютировавший в 1994 г., представлял собой простой прямоугольный формат с жирным и светлым шрифтом Helvetica, предоставляя потребителям важную информацию о калориях, жирах, натрии и др.
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Эта этикетка стала стандартным требованием в США, призванного помочь людям сделать более здоровый выбор продуктов питания. Работа Белсера получила высокую оценку за вклад в развитие общественного здравоохранения и графического дизайна.
Ясность и простота этикетки сделали ее эффективным инструментом для потребителей. Белсер, которого сравнивали со Стивом Джобсом за его приверженность минимализму, создал гармоничную и сбалансированную этикетку, лишенную лишних элементов. Его работа распространялась и на этикетки для безрецептурных лекарств, и он сравнивал внимание к деталям в своем дизайне с удовлетворением, которое человек получает от получения важной информации.