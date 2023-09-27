Скончался автор этикетки с калорийностью на продуктах

Эта этикетка стала стандартным требованием в США, призванного помочь людям сделать более здоровый выбор продуктов питания. Работа Белсера получила высокую оценку за вклад в развитие общественного здравоохранения и графического дизайна.

Ясность и простота этикетки сделали ее эффективным инструментом для потребителей. Белсер, которого сравнивали со Стивом Джобсом за его приверженность минимализму, создал гармоничную и сбалансированную этикетку, лишенную лишних элементов. Его работа распространялась и на этикетки для безрецептурных лекарств, и он сравнивал внимание к деталям в своем дизайне с удовлетворением, которое человек получает от получения важной информации.