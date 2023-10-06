Сладкий, соленый, горький, кислый, умами, а теперь и… хлорид аммония

Восприятие вкуса происходит при взаимодействии химических веществ со специализированными вкусовыми рецепторами на языке (СВР).

В данном исследовании, проведенном в колледже Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии, основное внимание было уделено кислым СВР и гену отоптерин1. Эти СВР помогают определять кислотность по движению ионов водорода. Однако в ходе исследования было обнаружено, что эти клетки также реагируют на хлорид аммония, что позволяет предположить потенциальный механизм обнаружения этого уникального вкуса.

В исследовании отмечены видовые различия в чувствительности к хлориду аммония, что позволяет предположить, что вкусовое восприятие могло эволюционировать, чтобы помочь организмам избегать таких вредных веществ, как аммоний.

Хотя название «хлорид аммония» может показаться неаппетитным, со временем его можно будет воспринимать как отдельный базовый вкус, который присоединится к устоявшейся палитре вкусовых ощущений.