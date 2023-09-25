Смартфоны оказались причиной раннего полового созревания

Эксперименты на крысах показали, что длительное воздействие синего света ускоряет половое созревание у самцов, подавляет развитие сперматозоидов и приводит к повреждению тканей яичек.

В ходе эксперимента 18 самцов крыс были разделены на три группы. Животные в контрольной группе подвергались воздействию солнечного света, в экспериментальных — проводили 6 или 12 часов под синим освещением.

У самцов, которые находились под воздействием синего света, первые признаки полового созревания появились раньше.

Хотя исследование проводилось на животных, учёные считают, что у людей могут проявляться аналогичные эффекты. Это может объяснить раннее половое созревание у некоторых детей, особенно у тех, кто активно использует смартфоны и другие устройства, излучающие синий свет.

Однако, как подчеркнул соавтор исследования Кылинч Угурлу, результаты на крысах не могут быть напрямую интерпретированы для людей, и требуют дальнейшего изучения.