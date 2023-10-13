Собран крупнейший атлас мозговых клеток человека

Эти исследования, охватывающие более 3 000 типов клеток мозга человека, позволяют по-новому взглянуть на то, что отличает человека от других приматов. Помимо определения типов клеток, наиболее подверженных специфическим мутациям, связанным с неврологическими расстройствами, такое комплексное понимание человеческого мозга может дать глубокие знания о нашем виде.

Эти исследования являются частью проекта BRAIN Initiative Cell Census Network (BICCN), проводимого Национальным институтом здоровья США, в рамках которого методы, разработанные для мышей, применяются к мозгу человека.

Сравнение мозга человека и нечеловеческих приматов показало поразительное сходство типов и пространственной организации клеток в коре головного мозга, а незначительные изменения экспрессии генов у человека, вероятно, способствуют большей пластичности мозга, повышая адаптивность и способность к обучению.