Наука и технологии
17:38, 11 октября 2023
1 мин.

Создан датчик, определяющий искусственный мед

И не надо лишних изощрений

Мед, часто рекламируемый за его чистоту и полезные свойства, не застрахован от фальсификации недобросовестными производителями. Одним из распространенных фальсификатов является вода, и ее обнаружение может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Однако ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики и Хэбэйского технологического университета разработали экономически эффективное решение в виде компактного микроволнового датчика с планарным резонатором на микрополосковой линии.

Создан датчик, определяющий искусственный мед

© Stable Diffusion

Этот датчик позволяет обнаружить разбавление меда водой, отслеживая изменения электромагнитного поля вокруг смеси. Когда в мед добавляется вода, она изменяет электромагнитное поле, вызывая сдвиг резонансной частоты датчика. Измерение этого сдвига позволяет эффективно обнаружить фальсификацию меда.

Исследователи протестировали образцы меда с разным содержанием воды, и неизменно наблюдали снижение резонансной частоты датчика при увеличении содержания воды. Эта инновация не только гарантирует подлинность меда, но и перспективна для применения в области контроля качества пищевых продуктов, фармацевтики, нефтехимии и анализа жидкостей.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.