Создан датчик, определяющий искусственный мед

Этот датчик позволяет обнаружить разбавление меда водой, отслеживая изменения электромагнитного поля вокруг смеси. Когда в мед добавляется вода, она изменяет электромагнитное поле, вызывая сдвиг резонансной частоты датчика. Измерение этого сдвига позволяет эффективно обнаружить фальсификацию меда.

Исследователи протестировали образцы меда с разным содержанием воды, и неизменно наблюдали снижение резонансной частоты датчика при увеличении содержания воды. Эта инновация не только гарантирует подлинность меда, но и перспективна для применения в области контроля качества пищевых продуктов, фармацевтики, нефтехимии и анализа жидкостей.