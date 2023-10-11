Создан датчик, определяющий искусственный мед

Создан датчик, определяющий искусственный медИ не надо лишних изощрений
Мед, часто рекламируемый за его чистоту и полезные свойства, не застрахован от фальсификации недобросовестными производителями. Одним из распространенных фальсификатов является вода, и ее обнаружение может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Однако ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики и Хэбэйского технологического университета разработали экономически эффективное решение в виде компактного микроволнового датчика с планарным резонатором на микрополосковой линии.
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Этот датчик позволяет обнаружить разбавление меда водой, отслеживая изменения электромагнитного поля вокруг смеси. Когда в мед добавляется вода, она изменяет электромагнитное поле, вызывая сдвиг резонансной частоты датчика. Измерение этого сдвига позволяет эффективно обнаружить фальсификацию меда.
Исследователи протестировали образцы меда с разным содержанием воды, и неизменно наблюдали снижение резонансной частоты датчика при увеличении содержания воды. Эта инновация не только гарантирует подлинность меда, но и перспективна для применения в области контроля качества пищевых продуктов, фармацевтики, нефтехимии и анализа жидкостей.