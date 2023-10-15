Создан нейрохирургический робот: он управляется через джойстик

В ходе испытаний двум нейрохирургам удалось удалить опухоль на модели четырехмесячного ребенка быстрее, чем при использовании ручных инструментов. Кроме того, эта инновация позволяет решать непредвиденные ситуации, например, устранять внезапное кровотечение и выявлять остатки злокачественной ткани.

Робот предназначен для удаления крупных васкуляризированных опухолей и кист, лечения гидроцефалии (скопления спинномозговой жидкости в головном мозге), а также для трансуретральных эндоскопических процедур по удалению опухолей мочевого пузыря.

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