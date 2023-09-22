Создан передвигающийся с помощью звука микроробот

Это открытие может иметь большое значение для доставки лекарств в организм человека. В отличие от предыдущих методов, основанных на использовании внешних магнитов, этот микроробот использует энергию звуковых волн для перемещения в трубах.

Микроробот имеет 3D-печатную форму штопора, изготовленного из нетоксичного полимера. Помещенный в трубку, заполненную жидкостью, например водой или спиртом, робот реагирует на звуковые волны, создавая вихревые движения и двигаясь вперед.