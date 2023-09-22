Наука и технологии
18:14, 22 сентября 2023
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Создан передвигающийся с помощью звука микроробот

В будущем такие будут по венам переносить лекарства

Группа исследователей из ETH Zurich и Westfälische Wilhelms-Universität Münster разработала микроробота, который может перемещаться по узким трубам, используя звуковые волны в качестве движущей силы.

Создан передвигающийся с помощью звука микроробот

© Stable Diffusion

Это открытие может иметь большое значение для доставки лекарств в организм человека. В отличие от предыдущих методов, основанных на использовании внешних магнитов, этот микроробот использует энергию звуковых волн для перемещения в трубах.

Микроробот имеет 3D-печатную форму штопора, изготовленного из нетоксичного полимера. Помещенный в трубку, заполненную жидкостью, например водой или спиртом, робот реагирует на звуковые волны, создавая вихревые движения и двигаясь вперед.

Создан передвигающийся с помощью звука микроробот
© Yong Deng et al., Science Advances

Исследователи обнаружили, что могут управлять скоростью и направлением движения робота, изменяя характеристики звуковых волн. Они также успешно перемещали робота вверх по наклонной трубе, используя более высокочастотные звуковые волны.

В дальнейшем планируется использовать гибкие трубки для более точного моделирования кровеносных сосудов человека.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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