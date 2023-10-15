Создано читающее сигналы мозга и превращающее их в речь устройство

Используя нейронные сети глубокого обучения, команда создала архитектуру восстановления голоса на основе записей нейрохирургических операций на людях. Архитектура нейронной сети, различающая причинные, антипричинные или оба сигнала, позволила исследователям тщательно проанализировать механизмы прямой и обратной связи, участвующие в производстве речи.

Этот передовой подход позволил не только расшифровать интерпретируемые параметры речи, но и получить представление о временных рецептивных полях участков коры головного мозга, участвующих в речи. Исследователи использовали это новое понимание для разработки протезов, способных декодировать мозговую активность в речь напрямую. Прототип обладает уникальной особенностью: он может в значительной степени воссоздавать собственный голос пациента, используя лишь ограниченный набор записей.

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